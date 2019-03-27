الاتحاد الأوروبي يوقف دوريات السفن في إطار عملية إنقاذ المهاجرين

قال دبلوماسيان أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوقف الدوريات البحرية التي ساهمت في إنقاذ آلاف المهاجرين أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا لكنه سيمدد المهام الجوية.



وجرى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المهمة المعروفة باسم (العملية صوفيا) بعد أن قالت إيطاليا إنها لن تستقبل بعد الآن الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر.



ومن المقرر أن ينتهي تفويض العملية صوفيا يوم الأحد لكنها ستستمر الآن لستة أشهر أخرى بنفس الهدف المتمثل في التصدي لمهربي البشر في البحر المتوسط.



وقال الدبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي لن ينشر أي سفن وسيعتمد بدلا من ذلك على الدوريات الجوية وزيادة التنسيق مع ليبيا.



وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "الأمر محرج للغاية لكنها كانت الوسيلة الوحيدة لإحراز تقدم بالنظر إلى موقف إيطاليا لأن أحدا لا يرغب في التخلي تماما عن المهمة صوفيا".



وأكد دبلوماسي آخر التوصل إلى اتفاق وقال إنه يجب أن يحظى بموافقة جميع حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.



لكن الاتفاق المؤقت قد يضعف دور العملية صوفيا في إنقاذ أرواح في البحر حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وفاة 2300 شخص العام الماضي.



وكشفت بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين انخفض بشدة في عام 2018 إلى 141500 شخص مقارنة مع أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في عام 2015.

