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الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:21 ص

الصين: حل الدولتين أساس لحل الصراع "الإسرائيلي - الفلسطيني"

ممثل الصين الدائم
ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو
أ ش أ
dostor.org/2568027

أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو"، مجددا، أن حل الدولتين أساسي لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأن أية مبادرة جديدة ينبغي أن تسهم في تحقيق حل الدولتين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 بفعالية.

وقال تاو - خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إن التوافق الدولي بشأن المضي قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط يواجه تحديات في الوقت الحالي، كما أن الجهود المبذولة لتسهيل محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية لم تظهر أية علامات على حدوث تقدم.

وأضاف أن الصراع والمواجهة في قطاع غزة في تصاعد، وبناء المستوطنات في الضفة الغربية مستمر، وأن تطور الأوضاع مقلق للغاية، وقال "ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى أن يضعوا في اعتبارهم الصورة الكبيرة للأمن والسلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي، وأن يحافظوا على الهدوء وأن يتحلوا بضبط النفس وأن يتحركوا في الاتجاه ذاته، وأن يوقفوا العمليات العسكرية ويسهلوا تخفيف التوتر بشكل فعال".

وأشار تاو إلى أن قضية فلسطين هي "لب قضية الشرق الأوسط" وتؤثر على الاستقرار والتنمية في المنطقة على المدى الطويل، لافتا إلى إصرار الصين على حل الدولتين باعتباره الحل الأساسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وحث المجتمع الدولي على تبني قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، ومبادرة السلام العربية، وأن يبذل جهودا واسعة لتيسير استئناف المحادثات للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقال تاو: "أوقفوا فورا جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، أوقفوا هدم المنازل الفلسطينية، أوقفوا تدمير الممتلكات الفلسطينية، اتخذوا الإجراءات الكفيلة بمنع العنف ضد المدنيين"، مضيفا أن الوضع النهائي للقدس معقد وحساس، وتسوية القضية الفلسطينية من شأنه أن يكون له تأثير هام على السلام والهدوء في المنطقة.

وأشار إلى أن الصراع الأخير في المسجد الأقصى مثير للقلق، قائلا: "يتعين على جميع الأطراف العمل بحذر، والتمسك بمبدأ احترام التنوع التاريخي، والتمسك بالإنصاف والعدل، وتنفيذ الإجماع الدولي وتحقيق التعايش السلمي".

وفيما يتعلق بمرتفعات الجولان، قال المبعوث الصيني إنها أرض محتلة باعتراف دولي، وإن مجلس الأمن الدولي اتخذ عدة قرارات تدعو إلى انسحاب إسرائيل من هناك، مؤكدا معارضة الصين أي إجراء من جانب واحد لتغيير الحقائق، وعدم رغبتها في رؤية مزيد من التصعيد في التوتر بالمنطقة.

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