الجيش اليمني يضبط شاحنة صواريخ تابعة للحوثي في البيضاء

أعلن الجيش اليمني ضبط شاحنة صواريخ "كاتيوشا" كانت في طريقها للمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.



وقالت وزارة الدفاع - طبقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء - إن دوريات عسكرية في محور بيحان تمكنت من ضبط شاحنة تهريب في الطريق الرملي الرابط بين محافظتي شبوة والبيضاء.



ولفت إلى أنه تم التحفظ على الشاحنة وسائقها، حتى اكتمال التحقيقات، بشأن شحنة صواريخ "الكاتيوشا" التي تستخدمها المليشيا بشكل رئيسي في معاركها ضد المدنيين.



وقد أفادت مصادر يمنية بمقتل عدد من الضباط والخبراء الإيرانيين وعشرات العناصر في صفوف الحوثيين في قصف لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي الإنقلابية بمحافظتي صنعاء وصعدة.



وفي السياق، قصفت ميليشيا الحوثي مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة غربي اليمن بقذائف الهاون مجددا ضمن تصعيد مسلح وخروقات مستمرة للهدنة الأممية المعلنة نهاية ديسمبر الماضي.



ونقلت العربية عن مصدر عسكري قوله إن ميليشيا الحوثي قصفت بمدافع الهاون مطاحن البحر الأحمر شرقي المدينة، مضيفا أن قذيفة مدفعية سقطت قرب صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من القمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.