واشنطن: نأمل في تحقيق الازدهار بباكستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو إن الولايات المتحدة تأمل في تحقيق الازدهار بباكستان كي تسهم بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، كما أكد على الحاجة إلى بناء الثقة بين كل من واشنطن وإسلام أباد.



وأعرب بالادينو - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - عن مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من الانتشار النووي، كما أشار إلى أنه يقع على رأس أولويات المخاوف الأمنية الوطنية في إستراتيجية الأمن القومي لبلاده.



وأضاف أن باكستان يمكن أن تلعب دورا مهما في تحقيق السلام في أفغانستان، معربا عن امتنانه لجهود إسلام أباد في هذا الشأن.

