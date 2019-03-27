الدفاع الصينية: حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "رن قوه تشيانغ" أن جيش التحرير الشعبي سيبقى في حالة تأهب قصوى ليحمي بحزم السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد.



وقال تشيانغ - تعليقا على إبحار سفينتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان يوم الأحد الماضي - "نعي تماما مرور السفينتين الأمريكيتين عبر مضيق تايوان وراقبناهما من البداية إلى النهاية"، وإن الصين أعربت عن قلقها إلى الجانب الأمريكي.



وأضاف أن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، وهي أيضا القضية الأهم والأكثر حساسية على صعيد العلاقات الصينية الأمريكية، مشيرا إلى أنه يجب على الجانب الأمريكي الالتزام بحزم بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة التي تبنتها الصين والولايات المتحدة، والتعاطي مع الشؤون المتعلقة بتايوان بحذر، وتجنب الإضرار بالعلاقات بين البلدين والجيشين وكذلك السلام والاستقرار عبر المضيق.