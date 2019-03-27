مادورو: اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وفنزويلا الشهر المقبل

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى بين روسيا وفنزويلا في أبريل المقبل، ينتظر أن يتم خلاله توقيع نحو 20 اتفاقا.



وقال مادورو "ستعقد جلسة عمل رفيعة المستوى حول التعاون الحكومي بين روسيا وفنزويلا، في أبريل، سنوقع خلالها أكثر من 20 وثيقة حول التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والتعليم".



وأضاف مادورو أن فنزويلا "تتوقع بالقريب العاجل استلام دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية والأدوية من روسيا".



وتشهد فنزويلا - منذ أكثر من شهر - أزمة سياسية حادة بعد إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في تحد لحكومة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.



وأكدت روسيا شرعية الرئيس مادورو وقدمت دعما دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، بينما تدعم واشنطن جوايدو وتعمل على حشد تأييد دولي وإقليمي له بهدف الإطاحة بالنظام الحالي.

