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اقتصاد
الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:13 ص

اليوم.. البرلمان البريطاني يصوت على بدائل لاتفاق ماي بشأن بريكست

ماي
ماي
أ ش أ
dostor.org/2568017

يصوت أعضاء البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء على بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، حيث تكافح رئيسة الوزراء للاحتفاظ بالسيطرة على عملية خروج بلادها من الاتحاد.

وصوت المشرعون يوم الاثنين على تولي السيطرة على العملية البرلمانية وسط خلافات حول الكيفية التي ينبغي أن تنفذ بها البلاد نتيجة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي لعام 2016، عندما اختار 52% من الناخبين في استفتاء مغادرة التكتل.

ومن المتوقع أن يبدأ النقاش حول ما يسمى بالاقتراعات الاسترشادية حوالي الساعة 2 مساء (1400 بتوقيت جرينتش)، مع إجراء التصويت في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن تشمل الخيارات استفتاء ثانيا واتفاقيات من شأنها أن تبقي بريطانيا في علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي من تلك التي تم التفاوض عليها من جانب ماي.

وستعقد جولة ثانية من التصويت يوم الاثنين القادم.

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