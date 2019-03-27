القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
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الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:09 ص

اليابان تعدم 4100 خنزير بسبب "الحُمى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2568012

قالت السلطات اليابانية إنه من المقرر أن يتم إعدام نحو 4100 خنزير في وسط البلاد، اليوم الأربعاء، بعد تأكيد حالة إصابة بحمى الخنازير.

وكانت حكومة مقاطعة أيتشي قد أبلغت عن الحالة الـ 13 لحمى الخنازير منذ شهر سبتمبر، ولم تشهد اليابان هذا المرض منذ عام 1992.

وصرح مسؤول في أيتشي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الاختبارات أكدت حالة الإصابة الجديدة بمزرعة في مدينة سيتو سيتي، بعد العثور على خمسة خنازير نافقة اليوم الأربعاء.

وعلقت حكومة أيتشي شحنات الخنازير ونقل الأعلاف من منشآت أخرى تقع على بعد 10 كيلومترات من مزرعة سيتو سيتي.

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