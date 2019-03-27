"سيرة وتراث" يتتبع مسيرة الفنان "صباح فخرى"

صدر حديثا عن دار هاشيت أنطوان ونوفل٬ كتاب "صباح فخري - سيرة وتراث" للكاتبة شذا نصّار. وبحسب الناشر فالكتاب الواقع في 335 صفحة من القطع الكبير٬ يتناول رحلة صباح الدين أبوقوس، وهو اسم الفنان الحقيقي، ومسيرته الفنية حتى الآن، علما بأن الكاتبة شذا نصار ابنة مدينة حلب هي من كانت وراء التصميم والإخراج والغلاف الذي رسمته بنفسها.



ويتطرق الكتاب أيضا الى نشأة صباح فخري في حارة الأعجام في مدينة حلب متناولا تاريخ المنطقة، ثم حي القصيلة حيث ترعرع وكبر، وصولا الى مدينة دمشق التي ساهمت في نجوميته وانطلاقه نحو العالم.



كما يعرض الكتاب حياة فخري الخاصة وعائلته والأسماء التي تتلمذ على يدها، والصعوبات التي واجهها، فضلا عن علاقته بالفنانين العمالقة مثل محمد عبدالوهاب وصباح وعبدالحليم، وبالشعراء مثل نزار قباني وبالسياسيين، إضافة لعلاقاته بالإعلاميين الكبار مثل نجيب حنكش.