القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
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مصر
الأربعاء 27/مارس/2019 - 07:55 ص

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 24 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى
أ ش أ
dostor.org/2568007

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 13 24
شبين الكوم 12 23
طنطا 14 23
دمنهور 14 21
الإسكندرية 14 21
بلطيم 14 21
مطروح 11 20
السلوم 10 23
سيوة 11 25
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 12 22
الإسماعيلية 11 24
السويس 12 23
العريش 09 21
رفح 09 21
رأس سدر 10 21
نخل 05 22
نويبع 15 24
طابا 14 22
كاترين 05 16
الطور 12 25
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 15 24
مرسى علم 15 23
الفيوم 12 24
بنى سويف 11 24
المنيا 10 25
أسيوط 11 25
سوهاج 12 26
قنا 12 26
الأقصر 12 26
أسوان 13 27
أبوسمبل 11 27
الوادي الجديد 12 27
شلاتين 18 26
أبورماد 19 25
رأس حدربة 19 24
حلايب 20 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 18 32
المدينة 15 28
الرياض 15 28
المنامة 19 24
أبوظبي 21 30
الدوحة 20 27
الكويت 14 26
دمشق 05 15
بيروت 14 18
عمان 05 14
القدس 06 14
غزة 12 19
بغداد 11 22
مسقط 24 28
صنعاء 11 26
الخرطوم 20 35
طرابلس 12 18
تونس 10 17
الجزائر 08 14
الرباط 11 19
نواكشوط 16 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 00 16
إسطنبول 07 12
إسلام آباد 17 29
نيودلهي 20 33
جاكرتا 25 33
بكين 05 21
كوالالمبور 26 36
طوكيو 12 18
أثينا 11 18
روما 04 19
باريس 05 14
مدريد 03 22
برلين 07 09
لندن 05 13
مونتريال 00 06
موسكو -03 02
نيويورك 04 18
واشنطن 02 12

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