العثور على 15 جثة في مقابر بلا شواهد شرقي المكسيك

عثرت السلطات المكسيكية على 15 جثة على الأقل في مقابر بلا شواهد في ولاية فيراكروز، شرقي البلاد.



وقال خورخي وينكلر، ممثل الادعاء العام بالولاية، خلال مؤتمر صحفي إنه تم استخراج رفات 12 شخصا على الأقل، وما زالت الجهود جارية لاستخراج الجثث الثلاث الأخرى في نفس المكان.



ولم تتضح ملابسات وفاة هؤلاء الأشخاص، وتواصل السلطات البحث عن قبور أخرى محتملة.



يشار إلى أن فيراكروز هي واحدة من أخطر الولايات في المكسيك، حيث غالبا ما تنخرط العصابات بها في معارك وحشية.



وهناك نحو 40 ألف مفقود حاليا في المكسيك، وسجلت البلاد أكثر من 33 ألف جريمة قتل في البلاد خلال العام الماضي، معظمها يرتبط بالجريمة المنظمة.