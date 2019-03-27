قريبًا.. صدور "لا صديق غير الجبال" فى نسخته العربية

تصدر قريبا عن دار العربي للنشر والتوزيع٬ الترجمة العربية لكتاب "لا صديق غير الجبال" للمؤلف الكردي الإيراني بهروز بوتشاني. وهو الكتاب الحاصل على الجائزة الأسترالية الرفيعة: "جائزة فيكتوريا للعمل الأول" Victorian Premier’s Literary Awards عام 2019 وهي من أشهر وأرفع الجوائز الأدبية العالمية وأغلاها.



كتب المؤلف الكتاب في رسائل للمترجم على الواتس آب، واستغرق في كتابته خمس سنوات. وهو من الكرد الإيرانيين. وترجمه للإنجليزية أوميد توفيجيان، المحاضر بقسم الفلسفة في الجامعة الأمريكية، وتترجمه إلى العربية المترجمة ريم داوود.



قبل وصول "بوتشاني" لاجئًا لأستراليا، تغير قانون الهجرة الخاص بالمهاجرين من إيران، وتم ترحيله على معسكر للاجئين بجزيرة مانوس، والتي يعتبرها المؤلف سجنًا له. كما قام بتصوير فيلم بمساعدة صديق، وهو مخرج كردي هولندي، باستخدام كاميرا موبايل مهرب إلى معسكر الجزيرة، وصودر منه الموبايل كثيرًا، لكنه نجح في استعادته تكرارًا.



عُرض الفيلم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسيتم عرضه مجددًا عند صدور الترجمة العربية من الكتاب.



حصل "بهروز بوتشاني" على الماجيستير في الجغرافيا السياسية والجيوسياسية. وهو صحفي من أمراد إيران، وباحث، وكاتب، ومخرج، ومؤسس مجلة اللغة الكردية "ويا"، وهو أيضًا عضو فخري بنادي القلم الدولي PEN International. هرب عام 2013 من إيران، وأصبح سجينًا سياسيًا للحكومة الأسترالية، وحجِز في معسكر اللجوء بجزيرة "مانوس" التابعة لـ"بابوا غينيا الجديدة".