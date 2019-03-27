التصويت ضد إعادة تعيين رئيس الخطوط الجوية الكورية

صوت مساهمو شركة الخطوط الجوية الكورية، اليوم الأربعاء، ضد إعادة تعيين رئيس شركة الطيران "جو يانج- هو" مديرًا لمجلس الإدارة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وكانت وكالة المعاشات التقاعدية الوطنية، ثاني أكبر مساهم في شركة الخطوط الجوية الكورية، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستصوت ضد إعادة تعيين تشو كمدير تنفيذي، لمدة ثلاث سنوات أخرى.



وأرجعت السبب إلى أن سجل "جو" بخدمة المعاشات التقاعدية "ألحق الضرر بقيمة الشركات وحقوق المساهمين" وفق قولها.