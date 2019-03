أمريكا تخطط لتجميع محرك نووى فى مدار حول الأرض

تخطط إدارة البحوث المستقبلية بوزارة الدفاع الأمريكية لاختبار استعراضي لمحرك نووي للصواريخ في مدار قريب من الأرض، حسبما نقلت صحيفة لينتا. رو الروسية، اليوم الأربعاء، عن مجلة The Aviation Week المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء الجوي.



وبحسب "The Aviation Week"، فإن هناك مقترحًا يقضي بأن يستخدم المحرك يورانيوم منخفض التخصيب، يكون محتوى نظائر "U-235" فيه بحدود 5-20%، على أن يتم إنتاج هذا الوقود بطريقة إضافية، ومن أجل السلامة، يقترح تجميعه في مدار قريب من الأرض.



وخصص لتمويل مشروع ROAR أو (Reactor On A Rocket)، مبلغ 10 ملايين دولار من ميزانية عام 2020.



يشار إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" استعرضت، في نوفمبر 2018، مظهر مركبة فضائية بمحرك نووي من تصميم "مركز كيلديش" الروسي.