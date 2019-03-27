اليوم.. "الفنون البصرية.. حوار بين مصر وأفريقيا" بالأعلى للثقافة

تحت عنوان "الفنون البصرية.. حوار بين مصر وأفريقيا" يقام في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة لقاء ثقافي فني.



ويتضمن اللقاء مداخلات يقدمها عدد من ممثلي الدول الأفريقية من الدبلوماسيين والنقاد والفنانين حول الفنون البصرية ودورها في التفاعل الثقافي بين دول أفريقيا.



تدير اللقاء الدكتورة سهير عثمان - مقررة لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس؛ ويشارك به كل من:

- مصر: الناقدة منى عبد الكريم؛ وتتحدث حول: "الفن التشكيلي والتفاعلات الثقافية بين مصر وأفريقيا".

- السنغال: السفير Talla Fall سفير السنغال بالقاهرة.

- تشاد: السفير الدكتور الأمين الدودو الخاطري - سفير دولة تشاد بالقاهرة.

- ليبيا: لطيفة القذافي - مستشار الاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية؛ وتلقي كلمة حول: "الفنون البصرية وتفاعل الثقافات الأفريقية".

- السودان: الفنان التشكيلي معتز الإمام؛ ويلقي كلمة حول: "ضوء على العلاقات المصرية الأفريقية تشكيليًا"

- أريتريا:أحمد عمد - مؤسس مركز أفريكايرو للفنون؛ ويلقي كلمة بعنوان: "دور الفن في التواصل بين الشعوب الأفريقية"

- الجزائر: الإعلامية فاطمة بارودي؛ وتلقي كلمة حول: "الهوية والطرح الفني التفاعلي في الفن الأفريقي"

- جنوب أفريقيا: السفير فيسي مافيمبيلا - سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة.

- زيمبابوي: الفنان والناقد التشكيلي انتوني ميشينجو



ويعقب اللقاء انتقال المشاركين والحضور لقاعة العرض بمسرح الهناجر للفنون لافتتاح معرض الفن التشكيلي الذي نظمته لجنة الفنون التشكيلية، ويتضمن أعمال 60 فنان من مصر ودول أفريقيا "من أجيال الرواد والوسط والشباب" بعنوان: "مصر أفريقيا.. ثفافة ممتدة".