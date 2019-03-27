منظمة كورية تؤكد اقتحام سفارة كوريا الشمالية فى أسبانيا

أكدت منظمة كورية شمالية معارضة، على مسئوليتها، حادثة الهجوم على السفارة الكورية الشمالية في أسبانيا من قبل مجهولين، والتي وقعت في الشهر الماضي، وإجراء الاتصال مع وكالة الاستخبارات الأمريكية.



وقالت منظمة جوسون الحرة الكورية الشمالية، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، بعد ظهر أمس الثلاثاء، بتوقيت مدريد، بعنوان " حقائق ما حدث في مدريد "، إنها قامت بالرد على حالة طارئة حدثت داخل السفارة الكورية الشمالية في مدريد، وأن الحادثة ليست هجومًا.



وادعت المنظمة بأنها تلقت دعوة من السفارة، اختلافًا عن تقارير إخبارية، ولم تقم بتكبيل شخص أو الضرب، ولم تستخدم سلاحًا "، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الأربعاء.



وكانت تقارير إخبارية، أفادت بأن مجهولين تسللوا إلى السفارة الكورية الشمالية في أسبانيا، وقيدوا موظفي السفارة، وسرقوا أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة، يوم 22 فبراير الماضي، مما أظهر شكوك في صلة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالحادثة.



وحسب ما كشفت عنه المحكمة العليا الأسبانية يوم 26 مارس، فإن عدد الذين اقتحموا السفارة 10 أشخاص، منهم كوريون جنوبيون، وأمريكيون، ومكسيكيون، وأجرى واحد منهم اتصالًا بوكالة الاستخبارات الفيدرالية الأمريكية قبل أيام من الحادث، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.