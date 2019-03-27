اليوم.. "عصام يوسف" يلتقى رواد معرض الكتاب بالإسكندرية

ضمن فعاليات معرض الأسكندرية الدولي للكتاب٬ يقام في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء٬ بالمسرح الصغير في مكتبة الأسكندرية٬ لقاء مفتوح بعنوان "عصام يوسف - رائد العباقرة" مع الروائي الإعلامي٬ عصام يوسف.



يسبق اللقاء حفل توقيع رواية "ربع جرام" ورواية "2 ضباط" الصادرتين عن الدار المصرية اللبنانية٬ في الثالثة عصرًا بجناح الدار في معرض مكتبة الإسكندرية بالشاطبي.



يشار إلي أن "عصام يوسف" روائي، وسيناريست، وكاتب مصري، ولد في القاهرة، وتخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، بجامعة القاهرة. ومن أشهر مؤلفاته رواية ربع جرام، ورواية 2 ضباط، وهما من أكثر الروايات مبيعًا في مصر والوطن العربي، وهو أيضا مؤلف مسلسل "ذهاب وعودة" للفنان أحمد السقا، وقد حصل علي جائزة أفضل مسلسل في رمضان ٢٠١٥.



كما أنه هو صاحب فكرة ومقدم برنامج "العباقرة" علي قناة القاهرة والناس والذي يساهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر. برنامج العباقرة حصل علي جائزة أفضل برنامج علي القنوات الفضائية خلال عام ٢٠١٨.