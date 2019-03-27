الليلة.. مناقشة"رهان ملاك من أجل كمثرى" ببيت السنارى

ينظم مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية٬ ندوته الشهرية في بيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة٬ حيث تقام حلقة نقاشية٬ في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ لمناقشة المجموعة القصصية "رهان ملاك من أجل كمثرى" للقاصة الشابة منة الله طلعت، حيث يناقشها الناقد إكرامي فتحي، والشاعر أسامة جاد، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



ومما جاء في المجموعة نقرأ: "بينهما دائمًا حاجز شفاف بلله المطر من الخارج ودموعها من الداخل، بعد أن طبعت على زجاج شباكها كف يديها تنتظره، أغمضت عينيها، أحست بوجوده من رائحته والتي تشبه رائحة المطر، ممزوجة مع رائحة أكثر براءة تشبهه، فتحت عينيها عليه، لم تخففهي تعرفه جيدًا من لمسته لها من وراء زجاج حاضنات الأطفال وهى تبكى عند فشلها في حماية أي منهم، لكن لمسته تلك المرة هزت كيانها، فلم يعد للفاصل بينهما أي وجود".