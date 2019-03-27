اليوم.. إعلان نتيجة قرعة الحج السياحى

تقام اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً، فعاليات قرعة الحج السياحى لاختيار 36 ألف مواطن من بين 147 ألف تقدموا على القرعة.



ومن المقرر أن يحضر القرعة عدد من قيادات السياحة، من بينهم مجدى شلبى وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وباسل السيسي نائب رئيس الغرفة، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وعلاء الغمرى عضو لجنة السياحة الدينية.



وتصل حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج 36 ألف تأشيرة، تم تقسيمهم إلى 12 ألف تأشيرة على برامج المستوى الاقتصادى طيران، و12 ألف تأشيرة على برامج الحج البرى، و2900 تأشيرة مخصصة لبرامج المستوى الأربع نجوم، و8800 تأشيرة مخصصة لبرامج الخمس نجوم، كما تبلغ عدد الشركات التى لها حق تنظيم برامج الحج هذا العام 2196 شركة.