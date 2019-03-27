4 أفلام جاهزة للعرض فى عيد الفطر

تشارك العديد من الأفلام في موسم عيد الفطر، وتتنافس على كعكة إيرادات هذا الموسم، ولكن هنالك بعض الأفلام التي لم تحسم مشاركتها بعد؛ بسبب توقف التصوير فترات طويلة، الأمر الذي يهدد مشاركتها في السباق عكس ما تم التخطيط له منذ البداية.



وعلى جانب أخر هنالك 4 أفلام حجزت مكانها في السباق بشكل رسمي، تتمثل في "الممر"، و"الفيل الأزرق "2، و"كازابلانا"، و"حلمة فرعون".



وانتهى فريق عمل "الممر" من تصوير أحداث العمل منذ أسابيع قليلة، حيث تم تصوير أحداث الفيلم في سرية تامة ما بين عدة ديكورات متفرقه منها بمدينة الانتاج الاعلامي، وتدور قصة الفيلم حول حرب الاستنزاف، وما خلف خطوط العدو، الأمر الذي تطلب من فريق العمل الألتقاء بجنود حقيقين شاركوا في هذة الحرب، وتضمن العمل العديد من مشاهد الأكشن الخطرة.



كما انتهى فريق عمل فيلم "الفيل الأزرق 2" من تصوير أحداث العمل منذ أيام قليلة في منطقة أبو رواش، وتم تصوير العديد من المشاهد في مناطق متفرقة منها ديكور بإحدى الفلل في منطقة وسط البلد، والذي استمر عدة أيام هناك.



أما عن فيلم "كازابلانكا" فقد انتهى أمير كرارة، وأبطال العمل من تصوير ما يقرب من 80 % من أحداث العمل، وقد انتهوا من تصوير العديد من المشاهد في المغرب، والمناطق التي تشبه الأجواء المغربية في القاهرة، منها بيت السحيمي بمنطقة المعز، حيث تدور أحداث الفيلم حول الشخصيات الإجرامية وإلقاء الضوء على أخلاقيات فئة معينة من المجتمع، ويستعد الفريق للسفر خلال الفترة القادمة إلى سفاجا، ثم الإسكندرية للإنتهاء من تصوير أحداث الفيلم بالكامل.



وأوشك أبطال فيلم "حلمة فرعون" على الانتهاء من التصوير الذي بدأ منذ عدة أشهر، ما بين مصر ولبنان، كما أجرى عمرو سعد تدريبات بدنية مكثفة من أجل اتقان الشخصية التي يلعبها، وهي "يحيى فرعون"، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، كما استعان المنتج محمد السبكي بنجم الملاكمة العالمي "مايك تايسون" لأضفاء المزيد من مشاهد الأكشن بالعمل.