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فن
الأربعاء 27/مارس/2019 - 03:14 ص

إنجى خطاب ضيفة شرف مهرجان "إيفنتى"

إنجى خطاب ضيفة شرف
إنجى خطاب ضيفة شرف مهرجان "إيفنتى"
حسن أمين
dostor.org/2567970

إختار مهرجان إيفنتي، الفنانة أنجي خطاب لتكون ضيفة شرف المهرجان، لتنضم للاحتفال بمرور عام على إطلاق موقعه الالكتروني المتخصص في مستلزمات الزواج وديكورات الزفاف، والذي يقيم أضخم مهرجان له يحيه الفنان محمود العسيلي، وباقة من نجوم الغناء والفن، وتقدم المهرجان إيمان يوسف مذيعة قناة صدي البلد.

و صرح أحمد الدفراوي، المسئول التنفيذي، أن المهرجان يقدم بهذه المناسبة "الجائزة الكبرى" من خلال مسابقة Eventy grand prize، والتي يقدمها للمرة الأولى لأحدث عروسين مقبلين على الزواج، لبناء عيش زوجية جديد.

و كشفت المهندسة رانيا سعيد، منظمة الحدث، عن بدء التقديم فى مسابقة الجائزة الكبرى، عن طريق الموقع لاختيار عروسين للفوز بفرح خمس نجوم، مع كافة مستلزمات الفرح.

وأشارت المهندسة رانيا سعيد، أنه سيتم إعلان نتيجة المسابقة فى نهاية المهرجان، والمقام يوم السبت الموافق 20 أبريل من العام الجاري، فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور نخبة من الفنانين ورواد الأعمال.

وتشمل فعاليات الحفل مجموعة من عروض الأزياء لمصممين أزياء من مصر والشرق الأوسط، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وعالم الموضة.

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