أسرة مسلسل "ياسمينا" تستعد للسفر إلى بيروت

تستعد أسرة مسلسل "ياسمينا" للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الأيام المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، بالتزامن مع بناء ديكورات جديدة للغجر في ستوديو بالقاهرة.



يأتي ذلك وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها شركة "الذهب للإنتاج الفني"، برعاية نقابة المهن السينمائية للانتهاء من المشاهد الخارجية.



ويتناول مسلسل "ياسمينا" قصة حياة الغجر بشكل جديد تمامًا، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة حورية فرغلى، فيفى عبده، سامح الصريطي، أحمد كرارة، حسام الجندي، حازم سمير، ميار الغيطي، عزة مجاهد، وعدد كبير من الممثلين.