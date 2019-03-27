محمد رمضان يجرى بروفات مكثفة استعدادًا لحفله الأول بالمنارة (صور)

يجري الفنان محمد رمضان، بروفات مكثفة استعدادًا لحفله الأول، المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة، على مسرح مركز المنارة في التجمع الخامس، ويأتي الحفل تحت شعار "أقوى حفلة في مصر".



ورصدت عدسة المصور هادي كرم، البروفات الخاصة بالحفل، والتي شهدت وجود المخرج محمد سامي، والمنتج محمد محسن جابر، بجانب فرقة استعارضية من أجل التدريب على رقصات الحفل.



يذكر أن أسعار الحفل مقسمة على ثلاث فئات 250جنيه، و500 جنيه، و1000جنيه، متوفرة فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا، كما يمكن الشخص الذي يوافق عيد ميلاده يوم الحفلة من الحضورمجانًا.