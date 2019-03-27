سوريا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بشأن الجولان

طلبت سوريا عقد اجتماعات لمجلس الأمن الدولي بشأن هضبة الجولان، حسبما أفادت وكالة فرانس برس، نقلا عن دبلوماسيين، اليوم الأربعاء.



وشهدت عدة مدن سورية الثلاثاء اعتصامات منددة باعتراف واشنطن بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان، تزامنًا مع استمرار صدور المزيد من المواقف الشاجبة لهذا القرار المخالف لقوانين الأمم المتحدة.



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إعلانًا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها العام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



ويضفي الإعلان صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 مارس الحالي، الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.