هانى شاكر يتألق بـ"دستة" أغانى للعندليب فى حفله الأول بالسعودية (صور)

تألق أمير الغناء العربي هاني شاكر وفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب في تقديم أكثر من ١٢ أغنية طربية للعندليب عبد الحليم حافظ، وذلك خلال حفله الأول بالمملكة العريية السعودية، والذي أقيم داخل فندق هيلتون بجدة.



يحمل الحفل عنوان "وتر عبد الحليم" وقدم خلاله الفنان الكبير هاني شاكر عدد كبير من أحب أغاني العندليب عبد الحليم حافظ والتي تألق في تقديمها طوال مشوراه الفني منها "زي الهوي"، "جانا الهوا"، بتلوموني ليه"، "أنا كل ما أقول التوبة"، "أهواك"، "جواب"، "خايف مرة أحب"، "بأمر الحب"، "قارئة الفنجان"، "نعم يا حبيبي"، "لا تكذبي"، "حبيبها" و"ضي القناديل"، وحصدت جميعها عاصفة من التصفيق المتواصل علي مدى قرابة الساعتين.



كما قدم الفنان الكبير عدد من أغانيه المميزة بناء علي رغبات الجمهور منها "علي الضحكاية"، "بحبك أنا" و"انت لسه بتسألي".. وغيرها ممن أضفت أجواء الطربية.



ويعود دخل الحفل لصالح الجمعيات الخيرية والمؤسسة الصحية للرعاية الصحية والمنزلية، وأحيا أولى فقراته نور الشناوي وسارة سحاب.



وحرص الفنان الكبير هاني شاكر علي تحية كل من شارك في إنجاح الحفل بداية من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وعبد آلله مخاريش، مدير أعماله تامر عبد المنعم والتنظيم لبنش مارك وزكي حسنين ومحمد حسنين، وحمل الحفل لافتة "كامل العدد" حيث نفذت معظم تذاكره بجميع فئاتها قبيل الحفل بدقائق.



على جانب آخر كان الفنان هاني شاكر قد طرح مؤخرا أغنية "خنت نفسى"، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ونالت العديد من ردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.