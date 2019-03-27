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الأربعاء 27/مارس/2019 - 06:14 ص

اليوم.. محاكمة وزير الإسكان الأسبق فى قضية الحزام الأخضر

وزير الإسكان الأسبق
وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان
عادل عبد العال
dostor.org/2567962

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم علي وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الحزام الأخضر"، وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.

وكانت المحكمة، أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة، والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح، رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

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