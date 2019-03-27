القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
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الأربعاء 27/مارس/2019 - 01:24 ص

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بقتل شخصين فى البساتين

اليوم.. الحكم على
عادل عبد العال
dostor.org/2567961

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم علي ثلاثة متهمين بقتل شخصين، وإصابة آخر بالبساتين، وكانت المحكمة في جلسة سابقة قد أحالة أوراق المتهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبد المجيد حلمي.

وكشف قرار الإحالة، الصادر من نيابة جنوب القاهرة، قيام المتهمين محفوظ محمد إبراهيم، وشهرته "سعيد"، وحمدي محمد أحمد، وعاطف محمد أحمد، بقتل المجني عليهما خالد محمد محمد، ومحمد جمال محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهما، وتنفيذًا لمشروعهم الإجرامي أعدوا لذلك الغرض من أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا بها إلي المكان الذي أيقنوا سلفًا وجودهما به، ثم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثوا إصاباتهما التي أودت بحياتهم.

وأضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في قتل المجني عليه محمد رمضان، وذلك حال محاولته التدخل لحماية نجله، مشيرًا إلى قيام المتهمين باستعراض القوة والعنف قبل المجني عليهما والمارة بالطريق العام.

وكشفت تحريات محمود أشرف، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، أنه نفاذًا لقرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين، قام بضبطهم بوحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر، وبمواجهتهم بالواقعة أقروا بارتكابها، وتوصلت التحرياته السرية إلي قيام المتهمين بالاعتداء علي المجني عليهما باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء بقصد ازهاق روحهم، مما أدى إلى وفاة المجني عليهما الأول والثاني، وإصابة الثالث.

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