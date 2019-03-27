ماندجوكيتش يتفق على تجديد عقده مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موافقة الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن تجديد عقده مع البيانكونيري.



وذكرت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، أن ماندجوكيتش توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول تجديد عقده، وسوف يتم إعلان ذلك بشكل رسمي في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن العقد الجديد للكرواتي الدولي سينتهي في صيف 2021، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2020.



وسيحصل ماندجوكيتش على راتب يبلغ 5.5 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى المكافآت بزيادة مليون يورو عن راتبه الحالي.



وانضم ماندجوكيتش لصفوف "البيانكونيري" في صيف 2015، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 21 مليون يورو.



وشارك ماريو ماندجوكيتش (32 عامًا) في 158 مباراة مع يوفنتوس بكل البطولات منذ عام 2015، حيث سجل 43 هدفًا وصنع 23 هدفًا.