مدرب منتخب مصر يكشف الاستفادة من مباراة نيجيريا

كشف المكسيكي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر، النتائج الإيجابية للودية التي خاضها الفريق أمام نيجيريا وديًا، والتي انتهت بخسارة الفراعنة 0-1 بملعب "ستيفن كيشي" بمدينة أسابا، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، الصيف المقبل.



وتعد هذه الخسارة هي الأولى لأجيري، منذ توليه مسؤولية الفراعنة خلفًا للمدرب السابق الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث حقق أجيري 4 انتصارات مع "الفراعنة" بالفوز على النيجر، وإي سواتيني (مرتين)، وتونس، وتعادل مرة واحدة مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.



وقال "أجيري"، في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "المباراة كانت سجالًا بين الفريقين، والكفة تساوت تمامًا، باستثناء الدقائق الأولى التي شهدت الهدف المباغت لنيجيريا، لكن اللاعبين استعادوا توازنهم سريعًا وكانوا ندًا قويًا لأصحاب الأرض".



وأتم: "سعيد بهذه التجربة الجديدة أمام منتخب كبير، وقد استفدنا من المباراة في تجربة عناصر شابة في إطار السعي لتدعيم الفريق بصفة عامة".



ومن جانبه، قال محمد النني، لاعب وسط المنتخب، وفريق أرسنال الإنجليزي: "المباراة كانت جيدة، واتخذت الطابع الرسمي، رغم كونها ودية".