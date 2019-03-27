"الطاقة الدولية": النفط الجزائرى لم يتأثر بالاضطرابات السياسية

قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر على ما يبدو حتى الآن بالاضطرابات السياسة التي تشهدها البلاد، منذ 22 فبراير الماضي.



وقال نيل أتكينسون، مدير إدارة صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة لـ"رويترز": "لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن المستويات الفعلية للإنتاج والصادرات في الجزائر قد تأثرت، لكننا سنراقب الوضع، ونرى كيف سيتطور".



وكانت مصادر بالقطاع قالت الأسبوع الماضي: "إن المحادثات بين إكسون موبيل والجزائر بخصوص تطوير حقل غاز طبيعي في الجزائر قد توقفت؛ بسبب الاضطرابات".



على صعيد منفصل، قال "أتكينسون"، إن إنتاج النفط في فنزويلا قد يتضرر أكثر إذا اضطر الأمريكيون العاملون في قطاع النفط إلى مغادرة البلاد؛ بسبب العقوبات الأمريكية.



وأضاف: "قد يكون لذلك تأثير شديد في قدرة المشاريع على توظيف الفنزويليين لإنجاز العمل، وهذا عامل آخر محتمل في التراجع الذي يشهده قطاع النفط حاليًا".



وقالت مصادر بالقطاع: "إن الإنتاج قد يتأثر بسبب قيام شركات الخدمات النفطية مثل هاليبرتون وشلومبرجر بسحب عامليها".



وذكرت شركة إكوينور النرويجية، التي تملك إكوينور حصة نسبتها 9.67% في مشروع بتروسيدينو للنفط الثقيل مع شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" المملوكة للدولة، أن القطاع سيتضرر إذا غادر العاملون الأمريكيون فنزويلا.



وفي الأسبوع الماضي، توقفت واردات الولايات المتحدة من الخام الفنزويلي تمامًا، مقارنة مع نحو 587 ألف برميل يوميًا في أواخر يناير، بعدما استهدفت واشنطن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وشركة "بي.دي.في.إس.إيه" بسلسلة من العقوبات.



وتعمل شيفرون، وهاليبرتون، وشلومبرجر، وبيكر هيوز، ووذرفورد إنترناشونال، في فنزويلا، ومسموح لها بمواصلة المعاملات والأنشطة مع "بي.دي.في.إس.إيه" ومشروعاتها المشتركة، حتى 27 يوليو المقبل.