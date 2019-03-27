وزير النفط الكويتى: نسعى لاستقرار سوق الخام

قال الدكتور خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي: "إن الكویت لا تسعى إلى تحديد سعر معین للنفط، وإنما تحرص على استقرار السوق النفطي، وأن تكون الأسعار مناسبة للدول المصدرة والمستھلكة".



وأكد "الفاضل"، في تصریح للصحفیین عقب مشاركته، أمس الثلاثاء، في حفل سفارة بنجلادیش بعيدھا الوطني، أن وجود الأسعار بین حاجز معقول بين جمیع الدول ھو ھدف الكویت لاستقرار السوق النفطي.



وحول اجتماع اللجنة الكويتية العراقية المشتركة المزمع عقده في شھر أبریل المقبل، أشار"الفاضل" إلى أن اللجنة الكویتیة العراقیة لا تترأسھا وزارة النفط، إنما ھناك وزارة مختصة ھي التي تترأس تلك الاجتماعات، موضحًا أن زیارة وزير الكھرباء العراقي كانت متعلقة بعملية الربط الكھربائي بین البلدین.



وعن مصفاة فيتنام، ومدى تحقیقھا المستوى المطلوب، شدد وزير النفط الكويتي، على أن المصفاة تعمل بشكل جید، وھناك أرباح تجنى منھا، لافتًا إلى أن ھناك أمورا تناقش على المستويين السیاسي والفني بخصوص المصفاة.



وعما أثير عن "الشھادات المزورة"، ومدى تفاعل وزارتي الكھرباء والماء والنفط مع ھذا الموضوع، أكد أن وزارة التعلیم العالي مختصة بمثل ھذه الأمور، وتقوم بدورھا على أكمل وجه في التحقيق والتدقيق على كل وزارات الكويت، والتي من ضمنھا وزارتا النفط والكھرباء والماء، كاشفًا عن أنه تم تشكیل لجنة لبحث ملف الشھادات المزورة المعنية بالقطاع النفطي.