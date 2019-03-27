المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسميًا

ألغت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين فى اجتماع مجلس النقابة الذى انعقد منذ قليل، عضوية الفنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا، بعد تصريحاتهما المسيئة إلى مصر، وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن.



وجاء فى قرار النقابة الذى صدر منذ قليل "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصرى إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها فى اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه، مؤكدة أنها لن تقبل وجود أى عضو خائن لوطنه بين أعضائها محذرة إياهم من الإنجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذى يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد".