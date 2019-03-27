مدرب نيجيريا: ما حققناه أمرًا عظيمًا يجب أن نستمتع به

أكد جرينوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا وجوب الاستمتاع بالأداء والنتيجة التي تحققت أمام منتخب مصر.



وقال المدير الفني لمنتخب نيجيريا في تصريحات بعد المباراة: "قدمنا مباراة رائعة أمام مصر، فزنا على منتخب كبير، يعد مرشحا للتتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبلة".



وواصل: "ما حققناه أمرا عظيما، يجب أن نستمتع به، أمامنا الوقت لكي نحلل كل الأمور الخاصة بالمباراة، لكن حاليا، يجب أن نستمتع فقط بما حققناه".



واختتم: "نجحنا في إحراز هدف مبكر وسريع بعد ضربة البداية، ربما هو أسرع هدف شاهدته في تاريخي".