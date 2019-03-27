تشاد تشكل قوة أمن مشتركة لتأمين حدودها مع ليبيا

أعلنت الحكومة التشادية إنشاء قوة أمن بمنطقة تيبستي شمال تشاد؛ لضمان أمن الحدود مع ليبيا المنطقة الصحراوية التي ينشط فيها المهربون والمتمردون والمنقبون عن الذهب غير الشرعيين.



وقالت وسائل إعلام محلية الثلاثاء، إن وزير الأمن العام التشادي محمد صلاح، أعلن في زيارة إلى المنطقة عن هذه القوة المشتركة التي تضم عناصر من «الدرك و​الشرطة​ والجيش التشادي»؛ لوقف عمليات التهريب والسرقة التي تنشط عبر الحدود بين الجانبين.



ويأتي ذلك في وقت يخوض فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، معركة تطهير الجنوب الليبي من ميليشيات تشادية مسلحة وجماعات متطرفة وعصابات تنشط في التهريب وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر.