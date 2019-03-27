تعرف على أبرز نتائج مباريات الثلاثاء

تواصلت تصفيات أمم أوروبا 2020، حيث انتهت، يوم الثلاثاء، الجولتين الأولى والثانية من المجموعات العشر، كما أنتهت تصفيات أمم آسيا تحت 23 عاما، والتي ستحتضنها تايلاند السنة المقبلة.



تصفيات أمم أوروبا 2020

حققت إيطاليا فوزها الثاني على التوالي في المجموعة العاشرة وجاء على حساب ليشتنشتاين 6-0 لتتصدر المجموعة، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك أمام اليونان 2-2.



وعن نفس المجموعة حققت فيلندا فوزًا على أرمينيا 2-0.



وفي المجموعة السادسة حققت إسبانيا فوزها الثاني وجاء على حساب مالطة 2-0، لتتصدر المجموعة بـ6 نقاط، وتعادلت السويد والنرويج 3-3 عن نفس المجموعة، بينما فازت رومانيا على جزر الفاروه 4-1.



وتصدرت جمهورية أيرلندا المجموعة الرابعة بفوزها على جورجيا 1-0، بينما أضاعت سويسرا تقدمها 3-0 أمام الدنمارك لتكتفي بالتعادل 3-3.



تصفيات أمم آسيا تحت 23 عامًا

بلغت منتخبات العراق وقطر والبحرين والأردن والإمارات نهائيات أمم آسيا لتحت 23 عامًا، والتي تحتضنها تايلاند العام المقبل، والمؤهلة لمسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وتصدرت المنتخبات العربية الخمسة مجموعاتها لتتأهل بجانب أوزبكستان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والصين وفيتنام متصدري باقي المجموعات.



وتأهلت تايلاند كبلد مضيف، بينما تأهلت منتخبات أستراليا وإيران وسوريا والسعودية كأفضل 4 منتخبات حلت ثانية.



وشهدت نتائج الجولة الأخيرة تعادل السعودية والإمارات 1-1 وفوز البحرين أمام فلسطين 2-0 وتعادل قطر وعمان 2-2 والعراق أمام إيران سلبيا والأردن مع سوريا 1-1.



كما تعادل اليمن مع تركمنستان سلبيًا وفازت لبنان 6-0 على جزر المالديف والكويت 3-2 على قيرغزستان.



تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

بلغ المنتخب الجزائري لتحت 23 عامًا الدور الثالث من تصفيات أمم أفريقيا مصر 2019، المؤهلة لمسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد فوزه في لقاء الإياب أمام غينيا الاستوائية 3-1 وكان تعادلا سلبيًا في الذهاب.



كما بلغ المنتخب السوداني الدور الثالث بتعادله سلبيًا أمام كينيا في الإياب و2-0 في مجموع اللقاءين.



لقاءات دولية ودية

جرت عدة لقاءات دولية ودية، وشهدت خسارة المنتخب المصري أمام المنتخب النيجيري 1-0، وتعادل منتخبي الإمارات وسوريا سلبيًا، وفوز الجزائر على تونس 1-0.



وفاز المنتخب الأرجنتيني في طنجة على المنتخب المغربي 1-0، فيما حقق منتخب البرازيل الفوز على جمهورية التشيك 3-1.



وتمكن منتخب العراق من التتويج بلقب دورة الصداقة الدولية التي احتضنتها البصرة بعد فوزه على الأردن 3-2 ليحقق فوزه الثانية، فيما حلت سوريا ثانية والأردن في المركز الثالث.



وحققت اليابان الفوز على بوليفيا 1-0 وكوريا الجنوبية الفوز على كولومبيا 2-1.