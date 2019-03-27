جمهور أيرلندا يحتج بإلقاء كرات تنس ليعطل مباراة بتصفيات يورو 2020

طل مشجعو أيرلندا مباراة منتخب بلادهم ضد جورجيا، أمس الثلاثاء، في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، بعد إلقاء كرات تنس داخل الملعب، احتجاجًا على استمرار جون ديلاني في منصب المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للعبة.



وتوقف اللعب لمدة ثلاث دقائق، في وقت متأخر بالشوط الأول، بعد أن اضطر المسؤولون لإزالة العشرات من كرات التنس التي قذفها المشجعون الغاضبون.



وسيخضع "ديلاني"، لاستجواب الشهر المقبل، بشأن قرض كان مخصصًا للاتحاد الأيرلندي للعبة، بقيمة 100 ألف يورو (113 ألف دولار)، قبل عامين، لكنه اختفى من السجلات المالية للاتحاد.



ومنح كونور هوريان هدف الفوز لأيرلندا 1-صفر من ركلة حرة، لتتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات.