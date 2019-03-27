القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

رياضة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 05:18 ص

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة ثنائى الزمالك

طبيب منتخب مصر يكشف
وكالات
dostor.org/2567943

أكد محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، أن طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر وفريق الزمالك، لا يعاني من أي إصابة، فيما عانى محمود علاء زميله في الفريق والمنتخب من إصابة في الرأس.

وخسر المنتخب المصري بهدف نظيف من منتخب نيجيريا، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، وغادر محمود علاء مدافع "الفراعنة" أرض الملعب في الدقيقة 51؛ بسبب إصابة في الرأس، بينما لم يستكمل طارق حامد الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال طبيب المنتخب، في تصريحات لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "إن طارق حامد سليم، ولا يعاني من أي إصابة"، مشيرًا إلى أن محمود علاء أصيب بقطع فوق الحاجب، وتم التعامل معه بالشكل اللائق، مؤكدًا على أنه أخطر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بالتطورات الصحية الحالية للثنائي.

جدير بالذكر، أن الزمالك سوف يلاقي الأهلي في 30 مارس الجاري، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 لمسابقة الدوري المصري.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسميًا

مقتل وإصابة 78 حوثيا بنيران الجيش اليمنى فى الضالع

الطيران الإسرائيلى يقصف قطاع غزة ومواقع لحماس

الزمالك يصرف مكافآت التأهل.. وجروس يطلب تقريرًا عن "برج العرب"

ads
الأكثر قراءة

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

كلوب يكشف موقفه من استراحة صلاح في فترة التوقف الدولي

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة ثنائى الزمالك

كلوب يكشف موقفه من استراحة صلاح في فترة التوقف الدولي

ماندجوكيتش يتفق على تجديد عقده مع يوفنتوس

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

كلوب يكشف موقفه من استراحة صلاح في فترة التوقف الدولي

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كشكول

شوقي: تصحيح جميع امتحانات أولى ثانوى الالكترونية

وزير التعليم لأولياء الأمور: مستقبل أولادكم أكثر إشراقا

بالفيديو.. "عبدالغفار" يدعو المهتمين بالتعليم والبحث العلمي للمشاركة بمنتدي العالمي

العودة للمربع "صفر".. من تابلت "الثانوية" لـ"ورق" الكلية.. هل استعدت الجامعات لجيل 2021؟

جامعة حلوان تنظم ملتقي التوظيف السابع عشر للخريجين

الأمصار

نائب رئيس العربي الأفريقي: ضم الجولان لإسرائيل غير مشروع

تقدم للجيش اليمني في الضالع.. ومقتل 48 حوثيا باشتباكات

بعد اجتماع المجلس الدستوري.. 5 أحداث هامة تنتظر الجزائر بتطبيق المادة 102

بعد القدس والجولان... أمريكا تلمح لاتفاق يحق لإسرائيل السيطرة على الضفة

للمرة الأولى منذ 29 عاما.. خسارة المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

إدارة ترامب تدعو لعودة الأمريكيين إلى القمر بحلول 2024

الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر يستعد لحفل تفاعلى بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائه

مشاهدة مباراة تونس والجزائر بث مباشر.. تونس والجزائر مباشر رابط البث الحي لمباراة تونس والجزائر

مباريات
الصحة

خطوات تعرف عليها قبل " ثقب السرة "

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎