طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة ثنائى الزمالك

أكد محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، أن طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر وفريق الزمالك، لا يعاني من أي إصابة، فيما عانى محمود علاء زميله في الفريق والمنتخب من إصابة في الرأس.



وخسر المنتخب المصري بهدف نظيف من منتخب نيجيريا، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، وغادر محمود علاء مدافع "الفراعنة" أرض الملعب في الدقيقة 51؛ بسبب إصابة في الرأس، بينما لم يستكمل طارق حامد الدقائق الأخيرة من اللقاء.



وقال طبيب المنتخب، في تصريحات لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "إن طارق حامد سليم، ولا يعاني من أي إصابة"، مشيرًا إلى أن محمود علاء أصيب بقطع فوق الحاجب، وتم التعامل معه بالشكل اللائق، مؤكدًا على أنه أخطر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بالتطورات الصحية الحالية للثنائي.



جدير بالذكر، أن الزمالك سوف يلاقي الأهلي في 30 مارس الجاري، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 لمسابقة الدوري المصري.