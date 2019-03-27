القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

مصر
الأربعاء 27/مارس/2019 - 02:00 ص

وزير الخارجية يُشدِّد على أهمية مواجهة الدول الداعمة للإرهاب

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
وكالات
dostor.org/2567937

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اللقاء الذي عقده، أمس الثلاثاء، بواشنطن، مع السيناتور الجمهوري "ماركو روبيو" عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاستخبارات واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أهمية مواجهة الدول الداعمة للإرهاب.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "شكري" أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتطوير برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، بما يعزز من القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية التى تواجهها في أقليم يموج بالأزمات.

وأضاف أن "شكري" استعرض بشكل مُفصّل التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر، فضلًا عن التحديات المتعلقة بجهود مكافحة الارهاب في مصر والمنطقة، وما تشكله تلك الظاهرة من تهديد يتطلب تكاتُف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها والتصدي للدول الداعمة والممولة لها.

‎وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن "شكري"، خلال اللقاء، أجاب على مجموعة استفسارات أثارها السيناتور الأمريكي، والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع والأزمات في منطقة الشرق الاوسط، بما في ذلك الجهود المصرية لتحقيق تسويات سلمية للأزمات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفسطينية، والسلام الشامل على أساس احترام مقررات الشرعية الدولية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ 5 أيام

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

"القوى العاملة" تعلن عن 600 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ2500 جنيه

استقالة رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق

مساعد "البشير": العلاقات بين مصر والسودان في قمتها

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

ads
الأكثر قراءة

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع الطبيب رامي إسماعيل بتهمة "النصب".. فيديو

انتحار طالب لمروره بأزمة نفسية فى كفر الشيخ

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

ماندجوكيتش يتفق على تجديد عقده مع يوفنتوس

مدرب منتخب مصر يكشف الاستفادة من مباراة نيجيريا

مدرب نيجيريا: ما حققناه أمرًا عظيمًا يجب أن نستمتع به

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع الطبيب رامي إسماعيل بتهمة "النصب".. فيديو

انتحار طالب لمروره بأزمة نفسية فى كفر الشيخ

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كشكول

شوقي: تصحيح جميع امتحانات أولى ثانوى الالكترونية

وزير التعليم لأولياء الأمور: مستقبل أولادكم أكثر إشراقا

بالفيديو.. "عبدالغفار" يدعو المهتمين بالتعليم والبحث العلمي للمشاركة بمنتدي العالمي

العودة للمربع "صفر".. من تابلت "الثانوية" لـ"ورق" الكلية.. هل استعدت الجامعات لجيل 2021؟

جامعة حلوان تنظم ملتقي التوظيف السابع عشر للخريجين

الأمصار

نائب رئيس العربي الأفريقي: ضم الجولان لإسرائيل غير مشروع

تقدم للجيش اليمني في الضالع.. ومقتل 48 حوثيا باشتباكات

بعد اجتماع المجلس الدستوري.. 5 أحداث هامة تنتظر الجزائر بتطبيق المادة 102

بعد القدس والجولان... أمريكا تلمح لاتفاق يحق لإسرائيل السيطرة على الضفة

للمرة الأولى منذ 29 عاما.. خسارة المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر يستعد لحفل تفاعلى بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائه

مشاهدة مباراة تونس والجزائر بث مباشر.. تونس والجزائر مباشر رابط البث الحي لمباراة تونس والجزائر

نظارات جوجل الذكية تعالج الأطفال من التوحد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

خطوات تعرف عليها قبل " ثقب السرة "

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎