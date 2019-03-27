وزير الخارجية يُشدِّد على أهمية مواجهة الدول الداعمة للإرهاب

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اللقاء الذي عقده، أمس الثلاثاء، بواشنطن، مع السيناتور الجمهوري "ماركو روبيو" عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاستخبارات واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أهمية مواجهة الدول الداعمة للإرهاب.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "شكري" أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتطوير برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، بما يعزز من القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية التى تواجهها في أقليم يموج بالأزمات.



وأضاف أن "شكري" استعرض بشكل مُفصّل التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر، فضلًا عن التحديات المتعلقة بجهود مكافحة الارهاب في مصر والمنطقة، وما تشكله تلك الظاهرة من تهديد يتطلب تكاتُف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها والتصدي للدول الداعمة والممولة لها.



‎وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن "شكري"، خلال اللقاء، أجاب على مجموعة استفسارات أثارها السيناتور الأمريكي، والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع والأزمات في منطقة الشرق الاوسط، بما في ذلك الجهود المصرية لتحقيق تسويات سلمية للأزمات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفسطينية، والسلام الشامل على أساس احترام مقررات الشرعية الدولية.