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محافظات
الأربعاء 27/مارس/2019 - 03:46 ص

محافظ أسوان: زيادة معدلات الإنتاج السمكى فى بحيرة ناصر بنسبة 25%

محافظ أسوان: زيادة
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2567930

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن أن العام السمكى 2018 2019، شهد وصول معدلات الإنتاج السمكى لنحو 25 ألف طن بنسبة زيادة 25% مقارنة بنفس الفترة عن العام السمكى السابق، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن فى عام 2020 من خلال تنفيذ حزمة الإجراءات المتعلقة بخطة تنمية البحيرة وهو الذى سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدورى للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان، وبحضور الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجانب الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة تنمية السد العالى، بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

وأثناء الاجتماع استعرضت اللجنة الإشرافية العليا الإجراءات التنسيقية الجارى تنفيذها بين الجهات المعنية للالتزام بفترة غلق البحيرة أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد وفقًا لقرار اللجنة للعام السمكى الحالى، مع المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائى.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين للإبلاغ الفورى عن أى مخالفات أو محاولات للتهريب للإسراع فى اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاهها بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة، مكلفًا شرطة المسطحات باستكمال إجراءات التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى واستقبال أى بلاغات فى هذا الإطار، حيث أنه فى حالة ضبط أى مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة، بجانب السيطرة على منع توريد أى كميات من الثلج لمنطقة البحيرة أثناء فترة الغلق.

وطالب 'إبراهيم' بسرعة الانتهاء من دراسة اللائحة الداخلية والتنفيذية لإنشاء صندوق دعم وتنمية المسطح المائى ببحيرة السد العالى لاعتمادها فى إطارها القانونى الصحيح، مع دراسة آلية الإستغلال الأمثل لمصنع الأسماك التابع لشركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك بما يحقق العوائد الإيجابية المأمولة منه.

وفى سياق متصل، أشار المهندس خالد حسانين مقرر اللجنة ومدير هيئة الثروة السمكية بأسوان، إلى أنه نظرًا للقرارات الإدارية والفنية التى تم اتخاذها منذ 2016 وحتى الآن ومنها الالتزام بفترة غلق البحيرة ومواصفات الشباك المستخدمة وحملات ضبط المخالفات، فضلًا عن ضخ 20 مليون وحدة زريعة كان لذلك أكبر الأثر فى زيادة إنتاجية الصياد ليصل متوسط إنتاج القارب الواحد من 4 طن إلى 8 طن سنويًا بنسبة 100% وهو الذى حقق الكثير من العوائد على صغار الصيادين والذى وصل عددهم لأكثر من 20 ألف صياد فى البحيرة.

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