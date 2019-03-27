كلوب يكشف موقفه من استراحة صلاح في فترة التوقف الدولي

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بالراحة التي حصل عليها لاعبه المصري محمد صلاح، باستبعاده من قائمة منتخب مصر في فترة التوقف الدولي.



وكان خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر، استبعد صلاح من قائمة "الفراعنة"، لمواجهتي النيجر ونيجيريا، نظرا لضغط المباريات الذي يعاني منها مع ليفربول في الفترة الحالية بإنجلترا وعدم حاجة المنتخب إلى جهوده.



وقال في تصريحات لموقع ليفربول: "صلاح لعب عددا كبيرا من المباريات مع منتخب بلاده ومعنا، لذلك كان من المهم حقا أن يحصل على راحة".



وأضاف: "الآن سيصل إلى هنا ليبدأ أسبوعا كاملا للتحضير لبقية الموسم، وهذا أمر رائع".



وأتم: "لقد تحدثت معه وبدا مسترخيا وفي حالة جيدة".



وكان المنتخب المصري تعادل 1-1 مع النيجر السبت الماضي، في الجولة السادسة (الأخيرة) من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، قبل أن يخسر بهدف دون رد أمام نيجيريا في مباراة ودية، مساء الثلاثاء.