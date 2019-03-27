القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

اقتصاد
الأربعاء 27/مارس/2019 - 02:33 ص

بورصة إسطنبول تهبط لأدنى مستوى فى 70 يومًا

بورصة إسطنبول تهبط
وكالات
dostor.org/2567909

تراجعت بورصة إسطنبول، للجلسة الثالثة على التوالي، في ختام تعاملات الثلاثاء، وسط ضعف ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي المتراجع، وتخوفات من هبوط أكبر في سعر الليرة التركية.

وهبطت الليرة التركية، الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، إلى متوسط 5.8 ليرةدولار واحد، قبل أن تتحسن قليلا إلى متوسط 5.5 ليرةدولار، مع بقائها في مستويات متدنية.

وتراجعت بورصة إسطنبول، الثلاثاء، بنسبة اقتربت من 2% بعد هبوط في تعاملات أول أمس الإثنين، بلغت نسبته 0.54% وهبوط آخر في ختام تعاملات الجمعة بنسبة بلغت 3.45%.

وبحسب بيانات بورصة إسطنبول، الثلاثاء، أغلق المؤشر الرئيسي (BIST 100) خاسرا نحو 1.96% أو 1947.3 نقطة إلى 97.378 ألف نقطة، نزولا من إغلاق الإثنين، البالغ 99.325 ألف نقطة.

وإغلاق مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) الثلاثاء، يعد الأدنى منذ إغلاق تعاملات 17 يناير الماضي، البالغ حينها 96.817 ألف نقطة.

وتراجعت قطاعات عدة مثل الصناعة والبنوك والخدمات والمالية والقطاع العقاري، وسط تخوفات من هبوط أكبر في سعر صرف العملة المحلية، على الرغم من تطمينات أطلقها البنك المركزي التركي، الإثنين.

ونزح عديد من مستثمري بورصة إسطنبول بعد تراجع الاقتصاد وتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسة المالية؛ ما أدى إلى هبوط الليرة أمام الدولار.

وخلال الأسابيع الأولى للتوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول أدنى مستوى له منذ مطلع فبراير 2017.

وفي 16 أغسطس الماضي، هبط مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي إلى 87.1 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية تعاملات فبراير 2017 البالغ حينها 86.8 ألف نقطة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهرين

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أكثر من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 4 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

"القوى العاملة" تعلن عن 600 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ2500 جنيه

استقالة رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق

مساعد "البشير": العلاقات بين مصر والسودان في قمتها

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

ads
الأكثر قراءة

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

انتحار طالب لمروره بأزمة نفسية فى كفر الشيخ

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع الطبيب رامي إسماعيل بتهمة "النصب".. فيديو

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

ماندجوكيتش يتفق على تجديد عقده مع يوفنتوس

مدرب منتخب مصر يكشف الاستفادة من مباراة نيجيريا

مدرب نيجيريا: ما حققناه أمرًا عظيمًا يجب أن نستمتع به

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

انتحار طالب لمروره بأزمة نفسية فى كفر الشيخ

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع الطبيب رامي إسماعيل بتهمة "النصب".. فيديو

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كشكول

شوقي: تصحيح جميع امتحانات أولى ثانوى الالكترونية

وزير التعليم لأولياء الأمور: مستقبل أولادكم أكثر إشراقا

بالفيديو.. "عبدالغفار" يدعو المهتمين بالتعليم والبحث العلمي للمشاركة بمنتدي العالمي

العودة للمربع "صفر".. من تابلت "الثانوية" لـ"ورق" الكلية.. هل استعدت الجامعات لجيل 2021؟

جامعة حلوان تنظم ملتقي التوظيف السابع عشر للخريجين

الأمصار

نائب رئيس العربي الأفريقي: ضم الجولان لإسرائيل غير مشروع

تقدم للجيش اليمني في الضالع.. ومقتل 48 حوثيا باشتباكات

بعد اجتماع المجلس الدستوري.. 5 أحداث هامة تنتظر الجزائر بتطبيق المادة 102

بعد القدس والجولان... أمريكا تلمح لاتفاق يحق لإسرائيل السيطرة على الضفة

للمرة الأولى منذ 29 عاما.. خسارة المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر يستعد لحفل تفاعلى بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائه

مشاهدة مباراة تونس والجزائر بث مباشر.. تونس والجزائر مباشر رابط البث الحي لمباراة تونس والجزائر

نظارات جوجل الذكية تعالج الأطفال من التوحد

الصحة

خطوات تعرف عليها قبل " ثقب السرة "

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎