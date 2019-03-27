بورصة إسطنبول تهبط لأدنى مستوى فى 70 يومًا

تراجعت بورصة إسطنبول، للجلسة الثالثة على التوالي، في ختام تعاملات الثلاثاء، وسط ضعف ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي المتراجع، وتخوفات من هبوط أكبر في سعر الليرة التركية.



وهبطت الليرة التركية، الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، إلى متوسط 5.8 ليرةدولار واحد، قبل أن تتحسن قليلا إلى متوسط 5.5 ليرةدولار، مع بقائها في مستويات متدنية.



وتراجعت بورصة إسطنبول، الثلاثاء، بنسبة اقتربت من 2% بعد هبوط في تعاملات أول أمس الإثنين، بلغت نسبته 0.54% وهبوط آخر في ختام تعاملات الجمعة بنسبة بلغت 3.45%.



وبحسب بيانات بورصة إسطنبول، الثلاثاء، أغلق المؤشر الرئيسي (BIST 100) خاسرا نحو 1.96% أو 1947.3 نقطة إلى 97.378 ألف نقطة، نزولا من إغلاق الإثنين، البالغ 99.325 ألف نقطة.



وإغلاق مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) الثلاثاء، يعد الأدنى منذ إغلاق تعاملات 17 يناير الماضي، البالغ حينها 96.817 ألف نقطة.



وتراجعت قطاعات عدة مثل الصناعة والبنوك والخدمات والمالية والقطاع العقاري، وسط تخوفات من هبوط أكبر في سعر صرف العملة المحلية، على الرغم من تطمينات أطلقها البنك المركزي التركي، الإثنين.



ونزح عديد من مستثمري بورصة إسطنبول بعد تراجع الاقتصاد وتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسة المالية؛ ما أدى إلى هبوط الليرة أمام الدولار.



وخلال الأسابيع الأولى للتوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول أدنى مستوى له منذ مطلع فبراير 2017.



وفي 16 أغسطس الماضي، هبط مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي إلى 87.1 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية تعاملات فبراير 2017 البالغ حينها 86.8 ألف نقطة.