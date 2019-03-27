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الأربعاء 27/مارس/2019 - 12:39 ص

مقتل وإصابة 78 حوثيا بنيران الجيش اليمنى فى الضالع

مقتل وإصابة 78 حوثيا
وكالات
dostor.org/2567899

قتل وأصيب 78 حوثيا، أمس الثلاثاء، في معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني في محاور قتالية مختلفة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، إن قوات الجيش استعادت مواقع مهمة في جبهة مريس شمالي المحافظة، منها جبلا "القصبة" و"القفل"، وموقع "عدنة الشامي".

وأوضحت أن المعارك أسفرت عن مقتل 18 من عناصر مليشيا الحوثي، وجرح 10 آخرين، وتدمير عدد من الدوريات الحوثية، بينما لاذ آخرون بالفرار بعد تهاوي مواقعهم.

وفي محور جبهة "العود" تمكنت قوات الجيش الوطني، وطلائع المقاومة الشعبية، من تثبيت مواقعها في جبل "العود" وجبل "ذودان" والسلاسل الجبلية المتصلة بها الواقعة بين محافظتي إب والضالع، بعد هجوم شنته على مواقع وتحصينات المليشيا.

وقال الجيش اليمني: "إن 20 قتيلا حوثيا على الأقل وجرح 13 آخرين سقطوا في أعقاب بسط الجيش والمقاومة السيطرة على الجبال الاستراتيجية المطلة على الجهة الغربية لمديرية قعطبة بالضالع، علاوة على إطلالتها على مديريات محافظة إب، منها "النادرة" جنوبا و"السدة" و"الشعر" شرقا".

وفي محور جبهة دمت شمالي المحافظة، لفت البيان إلى أن 10 قتلى سقطوا وأصيب 7 آخرين بعد كسر قوات الجيش اليمني لتسلل حوثي استهدف مواقع "محقن" و"القدم" جنوبي المديرية.

ونقلت الدفاع اليمنية عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا في منطقة "نجد الجماعي" بمديرية السبرة في إب، دوريات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تهرع وهي تقل عشرات القتلى والجرحى ممن سقطوا بنيران الجيش اليمني.

وتشهد جبهة دمت وقعطبة والحشا في أطراف محافظة الضالع المتاخمة لمحافظات البيضاء وإب وتعز معارك طاحنة ضد مليشيا الحوثي، اشتدت مؤخرا بعد فتح المليشيا لجبهة "العود" قبيل تلقيها ضربات متتالية وموجعة من رجال المقاومة الشعبية وجنود الجيش اليمني.

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