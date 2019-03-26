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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 11:32 م

"متحف النيل وحفل فني" أولى فعاليات برلمان طلائع مصر في أسوان

متحف النيل وحفل فني
dostor.org/2567890

زار، اليوم، فوج برلمان "طلائع مصر" الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة متحف النيل، وتم تنظيم حفل فني من التراث النوبي بمحافظة أسوان بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع المشاركين من محافظات الجمهورية المشاركين بمهرجان التنشئة الوطنية ”تراثنا – تاريخنا.. مصر سلام وأمان" والمقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري بمحافظتي الأقصر وأسوان للمرحلة العمرية من 12 إلى 18 عام.

وفعاليات الزيارة بدأت السبت الماضي في محافظة الأقصر والتي استهلت بمسيرة لدعم السياحة بمدينة الأقصر، وأنطلقت من أمام قاعة المؤتمرات حتي معبد الكرنك وإجراء معايشة تاريخية داخل المناطق الأثرية بمعبدي الأقصر والكرنك زيارة للبر الغربي لمعابد حتشبسوت وهابو وجزيرة الموز وجدارية بمركز شباب طود وزيارة لمستشفى شفا الأورمان.

وحمل خلال الزيارة أعضاء برلمان مصر لافتات برسائل بلغات مختلفة توجه للعالم، جاء نصها "من مصر السلام مصر الحضارة والتاريخ.. مصر بلد الأمن والأمان.. مهد الأديان ويظللها غمام السلام وتشرق شمسها بالتسامح والمودة من طلائع مصر نرسل رسالة أمل.. رسالة أمان للعالم كافة.. رسالة سلام.. رسالة محبة.. رسالة اعتزاز.

ويواصل المشروع فعالياته في أسوان باعداد زيارات لمتحف النيل وحفل فني بحديقة المتحف بفرق من الفنون الشعبية للتراث النوبي، ومسيرة نيلية ومتحف النوبة وجزيرة النباتات، وزيارة لمستشفي الدكتور مجدي يعقوب بأسوان تبث خلالها رسائل أعضاء برلمان طلائع مصر ولدعم السياحة.

"متحف النيل وحفل فني" أولى فعاليات برلمان طلائع مصر في أسوان
"متحف النيل وحفل فني" أولى فعاليات برلمان طلائع مصر في أسوان
"متحف النيل وحفل فني" أولى فعاليات برلمان طلائع مصر في أسوان
"متحف النيل وحفل فني" أولى فعاليات برلمان طلائع مصر في أسوان
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