القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 11:19 م

"الحرية المصرى" يشارك فى احتفال سفارة بنجلاديش باليوم الوطنى بالقاهرة

الحرية المصرى يشارك
محمد الشريف
dostor.org/2567886

شارك رامي زهدي، عضو الأمانة المركزية بحزب الحرية المصري، موفدًا من قبل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، اليوم الثلاثاء، في احتفالات سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية بالعيد الوطني.

ونقل زهدي، إلى محمد علي سوركار، سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة، تحيات أعضاء الحزب ونوابه، معربًا عن رؤية حزب الحرية المصري وتقديره لدعم القيادة السياسية في الدولتين لعلاقات الصداقة القوية بين الشعبين الصديقين المصري والبنجلاديشي، وضرورة تعاون الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في الدولتين في إطار هذا التوجه.

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