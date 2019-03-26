الكاتب أحمد عفيفي يكشف: ماذا قال سيد مكاوي عن أم كلثوم؟

قال الكاتب والناقد أحمد عفيفي، إنه أول مرة التقى فيها الشيخ سيد مكاوي لإجراء حوار معه في شارع طنطا بالعجوزة، وكان بالنسبة له قيمة وقامة كبيرة، كان مرتبكا منوها إلى أن الشيخ سيد مكاوي شعر أنه مرتبك نسبيا، فحاول أن يخفف من وطأة ارتباكه بالفكاهة.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الشيخ سيد مكاوي قال له: "فاكر أغنية يا رايحين الغورية هاتوا لحبيبي هدية، فقلت له "أها"، فرد علي: "طيب ما يروحش هو يجيبها ليه؟".

وتابع: "الشيخ سيد قال لي: "أنت عارف أم كلثوم كانت بتحب محمد قنديل، وبتعتبر من أجمل الأصوات الغنائية، فقالت له يا محمد هو أنت مكسل تروح تجيب الهدية، ولا مفلس مش معاك فلوس، ولية صايعة".

واستكمل: "ذهلت من قول الشيخ سيد مكاوي، وقلت له أنت بتقول على أم كلثوم ولية؟، فقال لي أيوة ما احنا كلنا ولايا".