لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

أكد الكاتب والناقد أحمد عفيفي، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك الحالي، حكم على الفنان عادل إمام بالسجن لمدة عام، أثناء عمله بالقضاء، بسبب رفضه تنفيذ أمره بالدخول إلى قفص الاتهام، خلال قضية رفعها المحامين ضده بسبب فيلم "الأفوكاتو".

وقال "عفيفي"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إن مرتضى منصور عندما دخل وجلس على المنصة، طلب من عادل إمام الوقوف، ورفض وقتها، فأصر مرتضى على تنفيذ "إمام" لكلامه، فوقف عادل إمام.

وتابع: "طلب مرتضى منصور من عادل إمام دخول القفص للنطق بالحكم، وعندما رفض الدخول، أصدر مرتضى حكمًا بحس عادل إمام لمدة عام، وخرج من المحكمة، وظل الجميع مندهشا من الحكم، بما فيهم عادل إمام، وبعد دقائق دخل مرتضى منصور مرة أخرى للمحكمة وقال أدركت أن القانون في مصر لا يطبق إلا على الغلابة لذلك أعلن استقالتي من فوق منصة القضاء، وبعدها عمل مرتضى منصور بالمحاماة، وعمل بالقضية المتهم فيها عادل إمام، لكي يحبسه".