معهد البترول: ارتفاع مفاجئ لمخزون الخام الأمريكى 1.9 مليون برميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض إنتاج المصافي، بينما تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير.



وزادت مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس إلى 448.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاضها 1.2 مليون برميل.



وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 688 ألف برميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول أن معدلات استهلاك المصافي من الخام انخفضت بمقدار 462 ألف برميل يوميا.



وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 3.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لانخفاضها 2.8 مليون برميل.



وأشارت بيانات المعهد إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 4.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 896 ألف برميل.



وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 294 ألف برميل يوميا إلى 6.6 مليون برميل يوميا.