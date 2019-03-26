القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 10:57 م

جنايات دمياط تؤجل محاكمة متهمين فى "قتل عمد" لـ 14 أبريل المقبل

جنايات دمياط تؤجل
حسام فهمي
dostor.org/2567876

أمرت محكمة جنايات دمياط، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد نصر ليلة، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبد الرازق، تأجيل جلسة إعادة الإجراءات في القضية رقم 4103 جنايات مركز دمياط لسنة 2013، والمتهم فيها أحمد عزت السيد ومحمد محمد مسعد، بقتل محمد شلبي العطوي عمدا لجلسة 14 مايو المقبل.
يذكر أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين، بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه لاتهامه لهما بسرقته ليتقدم محامى المتهمين بطلب إعادة الإجراءات، لتعاد المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة.

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