أحمد عفيفي: شادية لقنتني درس عمري في الصحافة

قال الكاتب والناقد أحمد عفيفي، إن الفنانة الراحلة شادية لقنته درس عمره في الصحافة الفنية.

وقال عفيفي، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إنه عندما كان يعمل مع الصحفي عماد الدين أديب، كانا مهتمين بإجراء حوارات مع النجوم، منوها إلى أنه قرر إجراء حوار مع النجمة شادية، وكان وقتها صحفي صغير واسمه لم يلمع بعد.

وواصل أنه اتصل بالفنانة شادية وقال لها: "أنا صحفي صغير وعايز أكبر بحوار معاكي"، لافتا إلى أن الفنانة شادية كانت فنانة مجاملة فردت عليه: "بكرة تكبر وإحنا اللي نجري وراك كمان".

واستكمل أن الفنانة شادية أخبرته أن لديها حفلة، وطلبت منه أن يعاود الاتصال بها في اليوم التالي، في تمام الساعة 12 لتحديد موعد للمقابلة.

وذكر أنه بالفعل اتصل بها وعندما ردت عليه، أول سؤال سألته له "أيه رأيك في الحفلة"؟، ولكنه كان قد انشغل مع أصدقائه ولم يتابع الحفل، فرد عليها: "أنا والله ما قدرتش أتابع الحفل لوجود ظرف عندي".

واستطرد: "غضبت الفنانة شادية، وقالت له يعني أنت متابعتش الحفلة، يبقى مفيش موضوع"، مضيفا: "الفنانة الراحلة قالت لي هعلمك درس، لما تيجي تعمل حوار مع نجم على الأقل تتابع آخر أعماله يمكن تستفاد منها".