"القوى العاملة" تعلن عن 600 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ2500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 600 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالإسماعيلية، براتب يصل لـ2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 300 عامل خياطة، براتب يتراوح من 1500 إلى 2500 جنيه، و50 مساعد عامل خياطة، و30 مراقب جودة، و20 عامل مكواة، و100 عامل صنفرة، و100 عامل مغسلة، وذلك براتب يبدأ من 1400 جنيه.



ويشترط في المتقدم للحصول على الوظائف، أن يكون من الجنسين، ولا يشترط وجود مؤهل، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين اجتماعي، تأمين صحي، بدل وجبة، حافز، توفير مواصلات، وذلك بمواقع العمل بـ"الإسماعيلية، العاشر من رمضان، وبورسعيد".



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01070607011 أو 01205070440 أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية.